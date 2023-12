TORINO (ITALPRESS) – Il Torino e l’Udinese non vanno oltre un pareggio per 1-1 nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A: all’iniziale vantaggio realizzato da Oier Zarraga risponde Ivan Ilic nel finale. I primi a rendersi pericolosi sono gli ospiti che, dopo appena cinque minuti, arrivano alla conclusione con un […]