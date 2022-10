Imprese, con la formazione continua crescono gli investimenti

ROMA (ITALPRESS) - La formazione continua ha un ruolo sempre più decisivo per supportare gli investimenti in innovazione delle aziende, aumentando la loro competitività. Nasce da questo principio il piano formativo "G.A.M.E. 4.0 - Guidare le Aziende siciliane verso il Miglioramento e l'Efficienza", finanziato da Fondimpresa.

Tra gli obiettivi del piano la digitalizzazione dei processi aziendali, e l'innovazione organizzativa. Le Cantine Pellegrino, che hanno partecipato al progetto formativo, si sono concentrate in particolare sull'integrazione dei sistemi di gestione aziendale.

"Gli investimenti in tecnologie innovative devono essere supportati da un accrescimento delle competenze delle risorse umane - spiega Paola Alagna, responsabile Affari Generali delle Cantine Pellegrino -. Ritengo sia fondamentale un'adeguata formazione che diventa il vero valore aggiunto e il collegamento tra tecnologia innovativa e competenze. La formazione ci prepara al meglio ad affrontare le sfide del futuro, e quella effettuata con G.A.M.E. è sicuramente servita ad accrescere le competenze delle risorse umane, ha rafforzato il senso di appartenenza e anche di condivisione alla filosofia Pellegrino del miglioramento continuo".



