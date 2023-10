Interazione umana e IA, un equilibrio delicato nello shopping del futuro

ROMA (ITALPRESS) – L’acquisto online ha rivoluzionato il modo in cui facciamo shopping, rendendolo comodo e accessibile. Ma in un’era in cui l’intelligenza artificiale (IA) e gli algoritmi stanno diventando sempre più influenti, sorge una domanda fondamentale: che valore avrà l’elemento umano nei processi di acquisto online? Il 2023 ha segnato progressi significativi nell’ambito dell’IA […]