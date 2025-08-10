Contrasto ai furti di energia elettrica: 8 persone denunciate dalla Polizia

Nei giorni scorsi il quartiere di Librino è stato interessato da una importante azione di contrasto da parte della Polizia di Stato al fenomeno dei furti di energia elettrica.

Il servizio è stato coordinato da personale del Commissariato di P.S. Librino, con il supporto operativo dei poliziotti del Reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale e con l’ausilio di personale dell’Enel.

In particolare, le pattuglie del Reparto prevenzione crimine, impiegate in posti di controllo istituiti strategicamente in determinati punti di accesso alla zona di interesse, hanno fornito una cornice di sicurezza all’operato di tutto il personale. I controlli si sono poi concentrati nella zona di via dei Sanguinelli e strade limitrofe, ove grazie alla capillare perlustrazione del territorio è stato possibile individuare alcune palazzine allacciate direttamente alla rete pubblica elettrica. A conclusione delle verifiche, 8 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. Tali allacci abusivi, spesso improvvisati e privi di alcuna protezione, rappresentano un grave pericolo per la sicurezza collettiva, potendo causare sovraccarichi, cortocircuiti e incendi, con pericolose conseguenze sia per i residenti dello stabile che per i passanti.

Nell’ambito dell’attività è stata, inoltre, inserita una parallela attività di controllo finalizzata al rispetto delle norme del Codice della strada, nel corso della quale è stata scongiurata la consumazione di un grave incidente a causa di un’autovettura condotta da una donna che, per un errore di distrazione, ha imboccato contromano la rampa d’uscita dell’asse attrezzato in direzione Librino, rischiando di urtare contro le autovetture in transito. Dopo aver messo in sicurezza l’uscita e aver ripristinato la normale circolazione stradale, i poliziotti hanno sanzionato la donna secondo la vigente normativa del Codice della strada.

Complessivamente, nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio sono state identificate 135 persone, di cui 37 con precedenti penali, sono stati controllati 51 veicoli e sono state elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada, tra le quali tre per guida senza casco, tre per mancata copertura assicurativa e una per mancata revisione. Infine, tre veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e tre a sequestro. Ulteriori controlli sono previsti nei prossimi giorni nel territorio di competenza del Commissariato Librino per contrastare fenomeni di illegalità diffusa