Rissa per futili motivi, due accoltellati

I militari stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza

Pubblicato 1 ora fa
Da Franco Castaldo

Due palermitani di 35 e 27 anni, ieri sera, si sono presentati al pronto soccorso del Buccheri La Ferla con alcune ferite da coltello. I carabinieri, che hanno aperto una indagine, hanno accertato che i due avrebbero preso parte a una rissa in Corso dei Mille. Non si sa cosa abbia scatenato la lite: i due feriti si sono rifiutati di collaborare.

I militari stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare chi abbia preso parte alla rissa. Non è escluso che ci sia qualche altro ferito che non si è presentato in ospedale.

