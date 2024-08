PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italvolley femminile è in finaleper l’oro alle Olimpiadi di Parigi. La squadra di Velasco habattuto la Turchia per 3-0 con i parziali di 25-22, 25-19, 25-22grazie ai 22 punti di Egonu e alle ottime giocate di Antropova.Nella finale in programma domenica (ore 13), le azzurreaffronteranno gli Stati Uniti che hanno battuto […]