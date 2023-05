Maltempo, Meloni mostra ai leader del G7 le immagini dell’alluvione

HIROSHIMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il premier Giorgia Meloni a margine dei lavori del G7 a Hiroshima, in Giappone, ha mostrato agli altri leader le immagini dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Alcuni di loro hanno poi chiamato i loro ambasciatori in Italia per avere maggiori informazioni. – foto Presidenza del Consiglio – (ITALPRESS).