Mancini “Meritavamo il pari, ma la strada è lunga”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Conoscevamo le difficoltà della partita. Nel secondo tempo abbiamo dominato e il pareggio sarebbe stato giusto. Dispiace, ma la strada è lunga”. Lo ha detto il Ct azzurro Roberto Mancini dopo la sconfitta dell’Italia, ko contro l’Inghilterra per 2-1 nel match d’esordio delle qualificazioni ai prossimi Europei. “Abbiamo iniziato bene nella ripresa, pressando nel modo giusto – spiega alla Rai -. Siamo stati più alti e ho rivisto una grande nazionale. Questo ci fa ben sperare. Ci rimbocchiamo le maniche, speriamo che la salita stavolta diventi discesa”. Non basta il gol all’esordio di Retegui: “E’ un ragazzo che ha bisogno di conoscere i compagni e il calcio italiano. Ha avuto difficoltà nel primo tempo, ma nella ripresa si è mosso bene”, conclude Mancini.

“Sono triste per la sconfitta, ma sono contento di aver esordito con questa maglia. Bisogna continuare a lavorare”. Queste le parole di Mateo Retegui dopo la sconfitta degli azzurri contro l’Inghilterra. Non basta un gol del bomber del Tigre per evitare il ko a Napoli nel primo match di qualificazioni europee: “Sono contento di condividere lo spogliatoio con questi compagni – spiega alla Rai -. Mi hanno accolto tutti con affetto, mi sto inserendo bene”.

