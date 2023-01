Mattarella “Aiuti all’Ucraina per fare cessare la guerra”

ROMA (ITALPRESS) – “Il sostegno politico, economico e militare all’Ucraina e le sanzioni alla Russia sono funzionali a far cessare la guerra, non ad alimentarla”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale Katalin Novak, presidente di Ungheria, in visita ufficiale. Oltre all’invasione russa dell’Ucraina e alle conseguenze politiche, economiche e […]