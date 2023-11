ROMA (ITALPRESS) – “Ogni giorno il mio pensiero va alla situazione in Israele e Palestina. Sono vicino a chi soffre, li abbraccio in questo momento buio e prego per loro. Il conflitto non si allarghi, basta fratelli basta. A Gaza si soccorrano subito i civili. Si proteggano i civili e si facciano entrare molti più […]