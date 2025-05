Agrigento accoglie il Raduno Regionale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco

Agrigento, cuore pulsante della cultura italiana e insignita del prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025, si prepara a ospitare un evento di rilevanza nazionale e regionale: il Raduno Regionale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, in programma dal 22 al 25 maggio 2025.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale (ANVVF), con la collaborazione del Comando VV.F. di Agrigento e con il coordinamento della Direzione Regionale VV.F. della Sicilia, ricevendo altresì il patrocinio e il supporto delle Istituzioni locali, intende celebrare il legame profondo tra i Vigili del Fuoco e la comunità, valorizzando la storia, la tradizione e l’innovazione di un Corpo da sempre al servizio della sicurezza e della cittadinanza.

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale esprime profonda gratitudine alle Autorità di questo territorio per l’accoglienza e il supporto fondamentale nell’organizzazione di questo evento, che si preannuncia come un’occasione preziosa per rafforzare i legami con la comunità, condividere i principi di solidarietà e servizio, e celebrare il ruolo insostituibile dei Vigili del Fuoco al servizio del Paese, vigili del fuoco per la gente e tra la gente.

Il programma del Raduno è ricco e articolato, ideato per coinvolgere tutte le fasce d’età e per offrire momenti di riflessione, formazione e sana leggerezza.

Giovedì 22 maggio: Il Raduno sarà ufficialmente inaugurato con una conferenza stampa alle ore 15:00 presso il chiostro della Prefettura di Agrigento, alla presenza del Sig. Prefetto dott. Salvatore Caccamo, del Sig. Sindaco di Agrigento, dott. Francesco Miccichè, delle Autorità del territorio e dei media. La giornata proseguirà alle ore 17:00 in Piazza Guglielmo Marconi con un suggestivo Tributo al Tricolore, eseguito dal Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento con manovre di derivazione speleo alpinistiche, un’occasione per rinnovare il senso di appartenenza ai valori della Repubblica. Nella stessa piazza sarà allestito il “Villaggio Sicurezza”, aperto alla collettività dal 22 al 24 maggio nelle fasce orarie 9,00-20,00 ed il 25 maggio nelle fasce orarie 9,0013,00, un percorso espositivo che narrerà la storia e l’evoluzione del Corpo Nazionale, con l’esposizione di veicoli storici e moderni, testimonianza delle tradizioni e delle innovazioni tecnologiche.

Venerdì 23 Maggio: La giornata si aprirà alle ore 9:30 presso la Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento con un importante Seminario sulla Sicurezza Antincendio, realizzato in collaborazione con INAIL, Spresal e l’Ufficio Scolastico Regionale. Un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di vita-studio-lavoro.

Contestualmente, e proseguendo anche nella giornata di Sabato 24 Maggio, la città ospiterà le “Pompieropoli”. Nelle piazze Cavour (centro storico di Agrigento) e p.zza Giglia(Lungomare Falcone e Borsellino di San Leone), i più giovani avranno l’opportunità di vivere l’esperienza di “pompieri per un giorno”, partecipando a percorsi ludico-didattici, con l’utilizzo delle attrezzature dei Vigili del Fuoco, meritando al termine delle prove il “diplomino di piccolo pompiere”. Le attività si svolgeranno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Sempre in piazza Cavour sarà allestita la “casa degli errori”, una struttura che riproduce gli ambienti domestici ed i relativi rischi di incendio, permettendo ai giovani e meno giovani di apprendere con elementi visivi, semplici ma efficaci, i comportamenti corretti da tenere per la sicurezza. Domenica 25 maggio: La giornata conclusiva del Raduno sarà dedicata a un momento di raccoglimento e celebrazione. Presso la Basilica dell’Immacolata si terrà la Messa Solenne alle ore 11,00, officiata da S.E. l’arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, seguita da una sfilata celebrativa lungo la Via Atenea fino al Piazzale Aldo Moro. La sfilata, che vedrà la partecipazione delle sezioni delle province siciliane dell’associazione VV.F. e delle Istituzioni del territorio, rappresenterà un ringraziamento sentito alla città di Agrigento e alle sue Autorità per l’ospitalità e la collaborazione, e un momento di condivisione con la cittadinanza.