«Donne e lavoro: basta con le barriere»

Grande partecipazione al corso di formazione per giornalisti ”Donne in campo, senza bisogno di pari opportunità”, un tema voluto da Assostampa Catania e dalla Commissione pari opportunità e di genere del sindacato unitario dei giornalisti siciliani presieduta dall’agrigentina Marilisa Della Monica.

Moderato da Maria Torrisi, all’incontro sono intervenute Ida Nicotra, ordinario di Diritto costituzionale di Unict; Ausilia Parrinello, psichiatra, psicoterapeuta e direttore sanitario della comunità terapeutica assistita Villa Letizia; Marilisa Della Monica, presidente della Cpo di Assostampa Sicilia che ha introdotto i lavori; Filippo Romeo, segretario provinciale Assostampa; Fabio Alia, rappresentante legale di Villa Letizia; Alice Valeria Attinà, psicologa; Filippa Ingeri, pedagogista e Martina Andronaco, biologa e nutrizionista, specializzata nei disturbi del comportamento alimentare.

«Nonostante le competenze e il merito – ha affermato nel suo intervento introduttivo il segretario provinciale, Filippo Romeo – le donne incontrano ancora molte barriere nel mondo del lavoro. Pari opportunità non significa solo avere stesse possibilità ma anche abbattere gli ostacoli culturali che ancora ci sono e in questo noi operatori dell’informazione possiamo fare molto». Ida Nicotra ha spiegato invece come i nostri padri costituenti abbiano posto le basi nella Costituzione per le pari opportunità e l’uguaglianza: «Infatti oggi tanti passi avanti sono stati fatti grazie alle donne e agli uomini che in questi decenni hanno compreso come la diversità di visione sia arricchimento e non divisione». Ma nonostante i progressi che il nostro Paese sta facendo, siamo ancora indietro rispetto ad altri dell’Ue così come dimostrano i dati del report “Sesso è Potere” di OnData e info.nodes, presentato dalla giornalista Giuliana Avila Di Stefano, dai quali si evince come in Italia la leadership femminile è ancora profondamente sbilanciata: su 128.093 posizioni decisionali solo il 35% è occupato da donne.