Meloni al Museo Ebraico di Roma “L’identità non è escludente”

ROMA (ITALPRESS) – “L’identità non è escludente. Voi siete una parte fondamentale dell’identità italiana. Siete parte di ciò che tutti siamo, l’identità è qualcosa che aggiunge e rafforza tutti quanti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Museo Ebraico di Roma per la cerimonia di accensione della Chanukkià. “La storia di questa festa è la storia di coraggio e speranza di un popolo che combatte per difendere la sua identità, la sua fede e la sua libertà. In un tempo in cui l’identità, la storia e la fede sono spesso considerati un limite quando non addirittura un nemico, io penso sia estremamente prezioso ricordare che senza quello che ci definisce, che ci portiamo dietro e dà profondità alle nostre esistenze, noi non possiamo avere nè la forza nè la consapevolezza nè le ragioni giuste per affrontare adeguatamente le tante sfide che abbiamo davanti. Il popolo ebraico – ha aggiunto – questo lo ha sempre saputo, più di tanti altri. Questa è la ragione per cui il popolo ebraico è così resiliente, pur avendo attraversato tante atrocità, compresa l’ignominia delle leggi razziali. Questo è un grande insegnamento”, ha concluso.

