Mes, Gentiloni “Italia libera di non utilizzarlo, ma giusto ratificare”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio Giorgia Meloni, perchè è importante collaborare e conoscersi da molto tempo è utile. Non c’è motivo di grande discussione sul Mes, l’Italia è liberissima di utilizzare o non utilizzare questo fondo, rispetto la posizione della Presidente del Consiglio che ha dichiarato di non volerlo utilizzare”. Queste le parole del commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, a Radio Anch’io su Rai Radio Uno sul tema del Meccanismo europeo di stabilità che la premier Giorgia Meloni non intende utilizzare: “C’è poi un altro tema, cioè la revisione dello statuto di questo fondo per la quale l’Italia ha concordato un paio di anni fa – ha ricordato Gentiloni sul Mes – Penso che ratificare lo statuto modificato stia nelle cose, anche perchè non implica minimamente il fatto che poi si decida di utilizzarlo”.

