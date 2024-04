Elezioni a Campobello di Licata, M5S a sostegno del candidato Antonio Pitruzzella

Il Movimento 5 Stelle di Campobello di Licata ufficializza il percorso verso la tornata elettorale di giugno 2024, sostenendo e supportando la candidatura a Sindaco di Antonio Pitruzzella. In vista della prossima tornata elettorale dell’8 e 9 Giugno 2024 del comune di Campobello di Licata (Ag), dopo aver condiviso idee, programmi, contenuti, il Movimento 5 Stelle esprime il sostegno alla candidatura a Sindaco di Antonio Pitruzzella, professionista competente e cittadino impegnato, pronto a mettere al servizio della comunità le sue capacità e la sua determinazione per risolvere le problematiche del territorio, lavorando nell’esclusivo interesse del bene comune.

Tale scelta arriva al termine di un confronto, durante il quale sono state individuate quelle che dovranno essere le priorità per migliorare la qualità di vita dei cittadini di Campobello di Licata. Confidiamo, insieme, di poter costruire un futuro migliore per la città e per questo invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi.