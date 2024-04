Ad Agrigento un Centro di Ascolto per persone con problemi di ludopatia e sovraindebitamento

Agrigento si dota di un Centro di ascolto per le persone con problemi di ludopatia e sovraindebitamento. Il centro nasce dalla volontà della cooperativa Sub tutela Dei, di aiutare quanti si trovano in difficoltà economica a causa del gioco d’azzardo patologico e del sovraindebitamento; progetto accolto dal dall’arcidiocesi di Agrigento, dalla Caritas diocesana di Agrigento, dalla Fondazione Mondoaltro, dalla Casa dei Giovani – Comunità terapeutica e dall’Occ (Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento) “I Diritti del debitore” di Agrigento. L’iniziativa è stata presentata questa mattina presso il Palazzo vescovile di Agrigento con un convegno dal titolo “Disturbo da gioco d’azzardo e sovraindebitamento”. Per farsi aiutare basta chiamare il numero 3714481643 e prendere appuntamento con l’equipe di professionisti che analizzeranno il problema; il servizio è gratuito è sarà attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il centro sorgerà in via Barone n.2 ad Agrigento all’interno dei locali della fondazione Mondoaltro.