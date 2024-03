NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Affermazione esterna per Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di scena di fronte agli oltre 19mila spettatori della Crypto.com Arena di Los Angeles, i Bucks, secondi a Est alle spalle dei Boston Celtics, superano i Clippers per 124-117 con 35 punti di Lillard e 34 di Antetokounmpo, autentici […]