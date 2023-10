GRAZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) – L’Atalanta spreca un’ottima chance, contro lo Sturm Graz finisce 2-2: inutile la doppietta di Luis Muriel nel primo tempo, i nerazzurri non sfruttano l’uomo in più e conquistano un solo punto allo Stadion Graz-Liebenau. Bicchiere mezzo vuoto per i bergamaschi considerato l’1-1 dello Sporting in casa del Rakow, giovedì 9 novembre […]