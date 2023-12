ROMA (ITALPRESS) – “Siete venuti indossando già i costumi per il Presepe Vivente di questo pomeriggio a Santa Maria Maggiore. Vi ringrazio! Ringrazio il cardinale (S.Rylko, arciprete della Basilica) e ringrazio monsignor Makrickas che vi ha coinvolti così numerosi in questa bella iniziativa”. Così, nell’aula Paolo VI, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i figuranti […]