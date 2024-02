ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Una manifestazione che rappresenta ancora un evento simbolo della tradizione televisiva italiana per oltre 1 cittadino su 3. Non manca, però, una parte di popolazione (il 28,8%) che ritiene il Festival ormai noioso e superato. Tuttavia, la maggioranza degli italiani dichiara […]