ROMA (ITALPRESS) – Sul Pnrr il premier Giorgia Meloni, in un’intervista al Corriere della Sera, si dice “assolutamente” ottimista sugli obiettivi dell’Italia “soprattutto se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione intera e che, nella migliore tradizione dei Tafazzi d’Italia, viene strumentalizzata per attaccare il governo. Noi siamo impegnati per rispondere […]