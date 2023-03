Pnrr, Salvini “Bisogna accelerare e spendere fino all’ultimo euro”

ROMA (ITALPRESS) – Sui progetti del Pnrr “bisogna accelerare: è vero che abbiamo ereditato parecchi ritardi degli anni passati, però stiamo accelerando il più possibile: il nostro obiettivo è spendere fino all’ultimo euro”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a “Zapping” su Radio Rai 1. “Stiamo investendo miliardi di euro per riqualificare le case popolari, stiamo investendo sull’acqua per prevenire l’emergenza siccità: conto di spendere fino all’ultimo i soldi, che poi sono soldi degli italiani”, spiega. “Sicuramente negli anni passati qualcuno ha ipotizzato dei progetti il cui termine va ben oltre il 2026 e purtroppo i fondi del Pnrr vanno spesi e rendicontati entro il 2026: quindi, semplicemente, per non perdere soldi basta investire in opere la cui fine è certa per il 2026 e procrastinare le altre”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).