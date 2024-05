Trova tartaruga con amo in gola, messa in salvo grazie alla staffetta del Wwf Sicilia

Volontari per Natura. Dylan dall’Austria ha recuperato una tartaruga marina con amo in gola, ha chiamato il presidente del WWF Sicilia Giuseppe Mazzotta e da quella telefonata è partita la staffetta per salvare la tartaruga.

“L’abbiamo portata prima a Menfi, consegnata dalle mani di Mirco Martinelli, volontario ENPA. Poi Silvia volontaria del Centro Recupero Fauna Selvatica di Cattolica Eraclea, risponde alla telefonata e ci accoglie di notte per prendere in consegna Giovanna (così l’abbiamo battezzata)” si legge in una nota del Wwf Sicilia Area Mediterranea ODV.