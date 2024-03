ROMA (ITALPRESS) – Un logo composto da elementi esagonali in connessione, a rappresentare solidità in un ecosistema digitale in continua evoluzione, nel quale Unidata si fa partner di ciascun cliente, per accompagnarlo nella trasformazione digitale. A Roma, nel corso di “Insieme nel Futuro”, la convention nazionale di Unidata, cui hanno partecipato oltre 400 tra clienti, […]