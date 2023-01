Prima cessione di crediti d’imposta a un ente locale italiano

ROMA (ITALPRESS) – La Provincia di Treviso, primo tra gli enti locali italiani, ha comprato crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, al fine di utilizzarli in compensazione diretta dei propri oneri fiscali nel corso dei prossimi anni.All’esito di una procedura competitiva sono stati ceduti dalla Banca Popolare Sant’Angelo e dalla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco crediti per complessivi 14,5 milioni di euro. Le banche si sono avvalse, per la strutturazione dell’operazione, della consulenza di Phinance Partners Spa, boutique finanziariaindipendente specializzata in operazioni di finanza strutturata. L’assistenza legale alla Provincia è stata invece fornita dall’avvocato Domenico Gaudiello, socio dello studio CMS.“L’operazione ha richiesto numerosi approfondimenti sia legali che tecnici per il suo carattere innovativo, ed è stata conclusa nei primi giorni del 2023 – anche se annunciata oggi – con piena soddisfazione sia della Provincia che delle banche”, ha commentato Marco Santarcangelo, partner di Phinance, responsabileper la finanza del settore pubblico e per l’assistenza agli istituti bancari nelle cessioni dei crediti d’imposta.Per la Provincia l’operazione consentirà di ottenere un risparmio in termini di spesa corrente pari a circa un milione di euro, che potrà essere destinato nel corso degli anni a finanziare altre voci di spesa del bilancio.Per le banche, ormai prossime alla saturazione della propria capacità fiscale, l’operazione consente di riprendere – o incrementare – gli acquisti di nuovi crediti della stessa tipologia da famiglie e imprese del proprio territorio di riferimento.“L’acquisto di crediti fiscali da parte degli enti locali ha una ricaduta positiva anche sul mondo delle imprese, per le quali è sempre più difficile e costoso monetizzare i crediti d’imposta, avendo le banche in molti casi già saturato la propria capacità di utilizzo di crediti fiscali. La cessione a soggetti terzi rappresenta quindi una condizione necessaria per la riapertura del mercato dei crediti d’imposta” hanno commentato irappresentanti delle banche.

fonte foto: Phinance Partners Spa

(ITALPRESS).