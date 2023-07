ROMA (ITALPRESS) – “Il finanziamento anche per l’anno 2023 di Spiagge sicure è la conferma dell’attenzione che il Viminale rivolge alle esigenze di sicurezza dei territori. Si tratta di fondi che gli enti locali possono utilizzare per progetti concreti contro l’abusivismo commerciale nel periodo estivo in cui le cittadine costiere debbono gestire intensi flussi turistici”. […]