ROMA (ITALPRESS) – “La nostra democrazia è sotto attacco, poichè attori maligni da paesi terzi pensano che l’Europa sia in vendita: abbiamo risposto e risponderemo con fermezza”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante la XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia, facendo riferimento al Qatargate.Quanto alla politica migratoria, “dobbiamo continuare a lavorare per trovare un accordo sulla politica migratoria e, su questo utilizzeremo i contatti che ha l’Italia con terzi Paesi per trovare soluzioni che non lasciano dei Paesi da soli ad affrontare le sfide che andranno ad aumentare nel prossimo anno”, ha proseguito Metsola.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).