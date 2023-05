Riforme, Tajani “Si deve rafforzare la stabilità del nostro Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Si deve rafforzare la stabilità del nostro Paese. Allora bisogna dare delle riforme istituzionali. La ricetta migliore bisogna trovarla insieme, maggioranza e opposizioni. Da qui la decisione del Governo di ascoltare le forze di opposizione. Al termine dei colloqui potremmo presentare una proposta”. Così, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Mezz’ora in più, su Rai 3.

“Credo – aggiunge Tajani – che per l’Italia, forse, il premierato possa essere la soluzione più gradita alla maggioranza delle forze presenti in Parlamento”.

Sarebbe “un errore”, secondo Tajani, se l’opposizione si mettesse sull’Aventino nel dialogo sulle riforme istituzionali. Se dirà di no, “noi andiamo avanti lo stesso, poi ci sarà il referendum”.

