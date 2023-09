ROMA (ITALPRESS) – A Pontida, domenica prossima, “con me sul palco ci sarà Marine Le Pen, che arriverà in aereo direttamente da Parigi in aereo”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un’intervista al Giornale. “Con Le Pen mi sento spesso, abbiamo una visione comune su molti punti, credo possa darci un valore […]