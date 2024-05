Schlein “Ferma contrarietà a separazione delle carriere”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sulla giustizia finora abbiamo visto soprattutto interventi propagandistici. Non amo commentare indiscrezioni e interviste, ma quanto anticipato sulla separazione delle carriere vede la nostra ferma contrarietà in quanto non incide sui problemi reali del sistema giustizia e sottomette i pm al potere esecutivo: in nessun modo possiamo rinunciare all’obbligatorietà dell’azione penale”. Così […]