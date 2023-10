ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo ML 4.2 è avvenuto in provincia di Rovigo, a ad un km ad est di Ceneselli ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. La scossa è stata avvertita anche in altre città del Veneto e in Emilia Romagna. […]