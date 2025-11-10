Sorpreso da poliziotto fuori servizio a smontare le portiere di un’auto: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato di 40 anni che è stato sorpreso a smontare le portiere di un’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione di un poliziotto.

Il ladro ha agito di buon mattino con un complice, aggirandosi tra le auto in sosta lungo una traversa di via Garibaldi. Per non dare nell’occhio e non suscitare sospetti sulla loro presenza in strada, i due uomini hanno indossato un’uniforme simile a quella indossata dagli operatori ecologici che, in genere, proprio nella primissima mattinata effettuano il servizio di pulizia della strada.

Dopo essersi guardato intorno, il 40enne ha adocchiato un’auto e, insieme al complice, ha cominciato ad armeggiare sul veicolo, per smontare le portiere. A spezzare il silenzio della primissima mattina è stato un forte rumore di vetri infranti che è stato udito da un poliziotto libero dal servizio, all’interno della sua casa, a pochi passi dall’auto in sosta presa di mira dai due ladri.

Insospettito, il poliziotto ha notato gli strani movimenti e ha subito allertato la Sala Operativa della Questura. Nel frattempo, è uscito dall’abitazione e ha rincorso i ladri che, una volta scoperti, hanno tentato la fuga. Uno è riuscito a fuggire, mentre il 40enne, dopo una lunga corsa, è stato bloccato dal poliziotto libero dal servizio, con l’ausilio dei colleghi di una volante della Questura che, nel frattempo, avevano raggiunto il luogo della segnalazione. Il pluripregiudicato è stato fermato e arrestato in flagranza per tentato furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Poi, è stato condotto negli uffici di Polizia dove è stato compiutamente identificato, risultando, peraltro, un volto noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti in materia di truffa ed estorsione.

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa di essere giudicato per direttissima, mentre sono in corso le indagini per l’individuazione del complice.

Le verifiche sull’auto, invece, hanno permesso di appurare che il veicolo era stato preso a noleggio da una coppia di turisti francesi che soggiornavano in zona. Dopo aver preso contatti con loro, i turisti, appena svegliati, hanno raggiunto il posto doveva avevano parcheggiato l’auto e hanno formalizzato la denuncia.