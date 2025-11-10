Volley Serie B: Sciacca cede 1-3 alla capolista

La Scalia Volley Sciacca torna dalla trasferta di Bronte contro l’Aquila con tanta amarezza ma anche con la consapevolezza di aver tenuto testa alla capolista, mostrando carattere e buone trame di gioco. A parte il primo set, chiuso nettamente a favore dei padroni di casa (25-9), la formazione guidata da Tani Frinzi Russo ha saputo reagire con determinazione.

Il secondo parziale è stato molto più equilibrato, con Scalia che ha lottato punto su punto prima di cedere 27-25. Nel terzo set, la squadra saccense ha preso il controllo del gioco, imponendosi con merito 25-27 e riaprendo il match. Tuttavia, nel quarto set è arrivato un nuovo calo, che ha permesso al Bronte di chiudere la gara sul 25-16.

Nonostante la sconfitta, la prestazione lascia intravedere segnali positivi e margini di crescita. La squadra ha dimostrato di poter competere anche contro le formazioni più forti del campionato.

Prossimo appuntamento: sabato al Pala Roccazzella di Sciacca, dove arriverà il temibile Corigliano