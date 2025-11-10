Volley Serie B: Sciacca cede 1-3 alla capolista
Buona prova nel terzo set
La Scalia Volley Sciacca torna dalla trasferta di Bronte contro l’Aquila con tanta amarezza ma anche con la consapevolezza di aver tenuto testa alla capolista, mostrando carattere e buone trame di gioco. A parte il primo set, chiuso nettamente a favore dei padroni di casa (25-9), la formazione guidata da Tani Frinzi Russo ha saputo reagire con determinazione.
Il secondo parziale è stato molto più equilibrato, con Scalia che ha lottato punto su punto prima di cedere 27-25. Nel terzo set, la squadra saccense ha preso il controllo del gioco, imponendosi con merito 25-27 e riaprendo il match. Tuttavia, nel quarto set è arrivato un nuovo calo, che ha permesso al Bronte di chiudere la gara sul 25-16.
Nonostante la sconfitta, la prestazione lascia intravedere segnali positivi e margini di crescita. La squadra ha dimostrato di poter competere anche contro le formazioni più forti del campionato.
Prossimo appuntamento: sabato al Pala Roccazzella di Sciacca, dove arriverà il temibile Corigliano