Convalidato arresto per corriere della droga: sorpreso con 34chili di cocaina in auto

Convalidato l’arresto e applicata la custodia cautelare in carcere per il corriere della cocaina arrestato sabato dal Goa, gruppo operativo antidroga della Guardia di finanza di Catania. Un suv Kia era stato fermato per un controllo al casello di San Gregorio, all’ingresso di Catania. Nel corso dell’approfondimento, una volta aperto il bagagliaio, all’interno di un borsone e un trolley, suddivisi in trenta panetti, sono stati rinvenuti 34 chili di cocaina. Nell’autovettura una coppia di giovani romani. Lui, 28enne e’ stato arrestato e condotto al carcere di piazza Lanza. Per la donna, nessun provvedimento. Oggi l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, Carla Aurora Valenti. L’arrestato e’ comparso davanti al giudice, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Seby Piccolo, del Foro di Catania.