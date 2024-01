ROMA (ITALPRESS) – “Io sono basito. Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. E poi poteva andare in ventimila posti e invece è venuto proprio lì… Se l’avessi immaginato gli avrei detto di non venire». Così, in un’intervista a Repubblica, il sottosegretario Andrea Delmastro, riguardo alla vicenda dello sparo […]