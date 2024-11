TORINO (ITALPRESS) – Un punto e una rete a testa. Torino e Monza non vanno oltre l’1-1, al gol di Masina ha risposto Djuric: i biancorossi non si tolgono dalle sabbie mobili e restano ancora a 9 punti, in zona retrocessione, i granata invece salgono a quota 15 (ma la vittoria manca adesso da quattro […]