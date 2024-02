ROMA (ITALPRESS) – Da tempo il tema della transizione ecologica è fonte di dibattito sia politico sia tra l’opinione pubblica. Dai “Friday for Future” di Greta Thunberg agli assalti a monumenti e opere d’arte di Ultima Generazione, per arrivare, dalla parte opposta, alle ultime reazioni degli agricoltori in Europa, la questione ecologica è stata spesso […]