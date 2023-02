Uomo uccide due donne e si suicida nel Catanese

CATANIA (ITALPRESS) – Duplice femminicidio a Riposto, in provincia di Catania, dove due donne sono state uccise a distanza di poco tempo e in luoghi limitrofi da quella che secondo gli inquirenti sembra essere l’azione di un’unica persona. Il sospetto killer delle due donne si è poi suicidato davanti alla caserma dei carabinieri nella cittadina del Catanese.La prima vittima, di 48 anni, è stata ritrovata priva di vita all’interno di un’auto, un’altra donna di 50 anni in via Roma. riversa sul marciapiede, ferita gravemente a colpi di pistola ma non ancora deceduta, a pochi passi dalla sua vettura. Anche lei è morta pochi minuti dopo. A occuparsi delle indagini i carabinieri, che stanno ricostruendo i rapporti tra il presunto killer suicida e le due donne. L’ipotesi è quella che entrambi i delitti si possano attribuire all’uomo che si è tolto la vita. Ancora da confermare, tra l’altro, se le due vittime si conoscessero tra loro.Secondo quanto riferito dall’Arma, il presunto killer delle due donne era detenuto e si trovava fuori dal carcere da una settimana per un permesso straordinario.

– Foto ufficio stampa Carabinieri Catania –

(ITALPRESS).