NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Affermazione in trasferta per Detroit nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 21mila spettatori dello United Center di Chicago, i Pistons mettono al tappeto i Bulls per 105-95 approfittando della ‘mano caldà di Cunningham, a referto da top-scorer con 26 punti contro i 25 dei beniamini […]