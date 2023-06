ROMA (ITALPRESS) – “Non dobbiamo ricominciare, perchè Forza Italia non si è mai fermata”. E’ quanto sostiene Paolo Zangrillo, ministro per la Funzione Pubblica, in una intervista al Corriere della Sera. La vera sfida piuttosto ora è «confermarne la centralità anche senza Berlusconi. Un leader irripetibile, che ha cambiato la politica. Il centrodestra perde il […]