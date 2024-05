A Menfi la rassegna “Primavera di libri”

L’Istituzione Culturale “Federico II” di Menfi, in occasione de “Il Maggio dei libri” 2024, organizza la rassegna Primavera di libri che bene si inserisce nella campagna nazionale che ha come tema Se leggi ti lib(e)ri, essendo la “bella stagione” foriera di rinascita, di nuova vita e di libertà.

Obiettivo della manifestazione che promuove i libri è quello di sottolineare il valore della lettura come strumento di crescita personale, civile e sociale, coinvolgendo la collettività, le istituzioni e le scuole del territorio.

Durante la rassegna verrà allestita, anche, una Fiera del Libro a cura della Mondadori Point di Castelvetrano, con le più interessanti e le più recenti produzioni editoriali locali, nazionali e internazionali.

Una serie di appuntamenti, nelle ore antimeridiane dell’8, 9, 15, 16 e 17 maggio, a cura del Coordinamento NPL di Menfi in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia, verranno dedicati alla lettura per i bambini di età prescolare e alle famiglie.

Sabato 4 maggio, alle ore 18:00, Disiata: Una storia vera incisa nel vento, di Antonella Marascia, Multiverso edizioni.

Domenica 12 maggio, alle ore 10:00, Fiera del libro, tutte le novità editoriali a cura della Mondadori Point di Castelvetrano.

Domenica 19 maggio, alle ore 18:00, La vita è altrove: riflessioni, storie, ricordi di una psicoterapeuta nel mondo della mafia, di Graziella Zizzo, Lithos edizioni. Con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella.

Venerdì 24 maggio, alle ore10:00, Certosina alla scoperta di Selinunte, di Claudia Polizzi, Lithos edizioni.

Sabato 25 maggio, alle ore 18,00, La luce la trovi se la cerchi, di Pietro Alongi.