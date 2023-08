A fare la spesa con l’auto di lusso rubata, fermato da carabiniere libero dal servizio

Un carabiniere libero dal servizio, nel parcheggio di un supermercato di Marsala, ha notato un pregiudicato parcheggiare una fiammante Mercedes ed entrare all’interno dell’attività commerciale. Il militare ha informato la centrale, richiedendo l’intervento di una pattuglia per le verifiche. Dall’analisi del numero della targa l’auto è risultata rubata pochi giorni prima.

All’arrivo della pattuglia dei Carabinieri l’uomo, che nel mentre era risalito in macchina, si è dato alla fuga in direzione del quartiere Amabilina. Ne è nato un inseguimento. Il pregiudicato, dopo un breve tratto, ha poi deciso di abbandonare l’auto e darsi alla fuga a piedi tra le campagne, facendo perdere le tracce. I carabinieri hanno prima proceduto al recupero dell’auto e alla riconsegna al legittimo proprietario per poi mettersi sulle tracce dell’uomo datosi alla fuga.