Abitazione trasformata in piazza di spaccio, sequestrato un chilo di cocaina: 5 arresti

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato 5 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante una mirata perquisizione anti droga eseguita all’interno di un’abitazione del quartiere san Giuliano adibita a piazza di spaccio, hanno sorpreso i 4 soggetti (trapanesi tra i 33 e i 54 anni) in possesso di dosi di crack, materiale per il confezionamento, soldi in contanti in banconote di piccolo taglio e bilancini di precisione.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo antidroga, durante una perquisizione presso il domicilio di un noto soggetto con precedenti di polizia specifici, in atto agli arresti domiciliari, è stato rinvenuto un panetto di 1 Kg. di cocaina e oltre 25 mila euro in contanti.

Lo stupefacente è stato segnalato dal cane RON nella cucina nei pressi del forno a microonde che a prima vista risultava vuoto. Visto il comportamento del cane antidroga i militari operanti hanno deciso di approfondire il controllo smontando l’elettrodomestico incassato. Il fiuto del collega a quattro zampe si è rivelato fondamentale in quanto lo stupefacente era ben occultato in una fessura ricavata tra il forno ed il resto dei mobili della cucina, accessibile soltanto smontando i pezzi.

Il 47enne trapanese è stato arrestato e, unitamente al più grande dei 4 arrestati poco prima, tradotto in carcere, come disposto dal giudice dopo la convalida, mentre per gli altri tre soggetti sono scattati gli arresti domiciliari.