Aggredisce coetaneo e gli brucia l’auto, denunciato 33enne nel trapanese

I carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato, per i reati di lesioni personali e danneggiamento seguito dai incendio, uno straniero di 33 anni con precedenti di polizia. L’uomo, grazie ad alcuni testimoni e alle immagini di videosorveglianza, è stato individuato quale presunto autore di un’aggressione per futili motivi nei confronti di un coetaneo del luogo, di nazionalità italiana, e del successivo incendio dell’autovettura in uso alla vittima che, nella circostanza, era ricorsa alle cure mediche (per aver subito un morso alla mano) e riscontrato affetto da lesioni lievi.