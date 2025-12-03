Trapani

Camminavano per strada con 300 grammi di hashish, due arresti

Sottoposti a perquisizione, i due ventenni sono stati trovati in possesso di tre involucri in cellophane contenenti 300 grammi di hashish

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due marsalesi di 20 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ad attirare l’attenzione dei militari è stato l’atteggiamento dei due che camminavano per le vie del centro di Marsala come se stessero aspettando l’arrivo di qualcuno. Sottoposti a perquisizione, i due ventenni sono stati trovati in possesso di tre involucri in cellophane contenenti 300 grammi di hashish. Per i due sono scattati gli arresti domiciliari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento, nel giorno dell’Immacolata la Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri al Pirandello
Trapani

Camminavano per strada con 300 grammi di hashish, due arresti
Cultura

Un intero numero di “Agoghè” su Agrigento Capitale Italiana della Cultura
Giudiziaria

Truffa e corruzione, sequestrata la Liberty Lines: 7 misure cautelari
Montevago

Montevago, via ai lavori di riqualificazione della chiesa e del poliambulatorio nell’ex baraccopoli 
Cultura

Valle dei Templi, prima domenica del mese con ingresso gratuito
banner italpress istituzionale banner italpress tv