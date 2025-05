Danneggia auto in marcia e rapina le persone a bordo, arrestato 21enne

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un 21enne del luogo per rapina e detenzione di arma clandestina.

Nella notte tra sabato e domenica 11 maggio, i militari dell’Arma sono intervenuti nei pressi della via San Teodoro in località Birgi dove una ragazza, mentre era in auto con degli amici, era stata affiancata da un altro veicolo che l’aveva costretta ad arrestare la marcia. In quel frangente il conducente dell’autovettura, dopo aver infranto i vetri con un bastone ed aver minacciato la vittima con un coltello da cucina, si sarebbe fatto consegnare denaro, capi di vestiario ed un telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

I tempestivi accertamenti eseguiti dai Carabinieri intervenuti sul posto consentivano di poter identificare il 21enne marsalese che, raggiunto presso la propria abitazione, veniva trovato in possesso della refurtiva asportata poco prima, del bastone e del coltello utilizzato, nonché di 11 gr. di marijuana e una pistola calibro 22, ad estrazione artigianale ed illegalmente detenuta, con 13 cartucce.

Il GIP di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica, condividendone pienamente l’impianto accusatorio, ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare in carcere.