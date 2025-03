Gli rubano il cellulare e chiedono 200 euro per restituirlo, arrestati 

I carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala, nel Trapanese, hanno arrestato per estorsione due stranieri di 35 e 39 anni. I due da tempo non corrispondevano il canone dell’affitto dell’appartamento in cui vivevano e alla richiesta del proprietario di casa di lasciare l’abitazione avrebbero reagito colpendolo, rubandogli il cellulare e minacciandolo con una spranga.

L’uomo è riuscito a fuggire ma è stato poi contattato dai suoi due inquilini che per restituirgli il cellulare hanno chiesto il pagamento della somma di 200 euro. La vittima ha quindi denunciato tutto ai carabinieri che si sono presentati sul luogo concordato per lo scambio e hanno arrestato i due stranieri.