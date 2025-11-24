Trapani

I Carabinieri festeggiano i 104 anni di Zia Rosina

Zia Rosina vive da sola ma ogni anno festeggia il suo compleanno insieme alla famiglia dell’Arma dei Carabinieri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno festeggiato il 104esimo compleanno di Rosa Giangrasso (Zia Rosina), la più anziana tra gli abitanti delle Egadi.

L’ultracentenaria Zia Rosina vive da sola e spesso riceve la visita dei Carabinieri che vanno a trovarla per assicurarsi che stia bene chiedendo sempre se le serve assistenza.

Come ogni anno i Carabinieri della locale Stazione, unico presidio delle Forze di polizia presente sull’isola, hanno deciso di festeggiare il suo compleanno, portandole una bella torta e dello spumante unitamente rappresentanti del comune e al parroco dell’isola.

Inutile sottolineare la felicità della Zia Rosina che ha potuto così soffiare le sue 104 candeline con coloro che sono ormai il suo punto di riferimento per qualsiasi esigenza.

I Carabinieri festeggiano i 104 anni di Zia Rosina
