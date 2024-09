Investe anziano e fugge: si costituisce pirata della strada

Si è presentato dai carabinieri il pirata della strada che lunedì scorso ha investito un 68enne in località Strasatti a Marsala, in provincia di Trapani. Si tratta di un 44enne che alla guida della propria auto avrebbe travolto l’anziano mentre stava attraversando la strada nei pressi dell’incrocio tra la statale 115 e via Baronello, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. Il 68enne si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Per il 44enne è scattata la denuncia per lesioni stradali e omissione di soccorso.