Pugnala l’ex moglie alla schiena: arrestato 55enne

Un uomo di 55 anni ha pugnalato l’ex moglie di 42 anni alla schiena con un coltello da cucina a seguito di un litigio. È successo a Marsala, in provincia di Trapani. La vicenda si è consumata alla presenza dei genitori della donna che hanno provato a fermare l’uomo e hanno chiamato il 112. Dopo avere accoltellato l’ex moglie, l’uomo ha tentato di allontanarsi a bordo di una bici, ma è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri in centro città. La donna è stata trasportata all’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per recuperare l’arma del delitto.